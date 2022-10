Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus starebbe osservando in casa Napoli, non per un calciatore bensì per il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

La Vecchia Signora sta deludendo le aspettative ed è proprio per questo che, Andrea Agnelli, starebbe pensando ad una “rivoluzione”.

Un fattore chiave potrebbe essere il rapporto freddo con De Laurentiis, ma al momento il direttore dovrebbe rimanere fino al 2024.