KKN – Arriverà Nandez in caso di partenza di Demme. La società ha un obiettivo preciso sul mercato

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione da lui curata, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club. Secondo quanto riportato, si sarebbero alzate le quotazioni per un approdo di Nahitan Nandez al Napoli. Resta da sciogliere il nodo Diego Demme. Si aspetta il suo addio per poter ingaggiare l’uruguaiano attualmente di proprietà del Cagliari. Sempre secondo quanto riportato dalla radio, la società starebbe cercando di acquistare quanti più sudamericani possibile. Questo non sarebbe un caso – aggiunge De Maggio – che il Napoli stia trattando Marcos Senesi, Nahitan Nandez e Giovanni Simeone.