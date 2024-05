Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, Antonio Conte si avvicina sempre di più al Napoli. Le parti avrebbero trovato un accordo su durata e ingaggio: 7 milioni di euro all’anno più bonus per tre anni. C’è ancora da sistemare il nodo clausola, che ADL vorrebbe inserire nel contratto per potersi tutelare in caso di mancato approdo in Champions League. Si continua a discutere ma c’è fiducia per il buon esito della trattativa.