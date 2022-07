Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto appreso, Aurelio De Laurentiis, al momento non ancora presente al ritiro di Dimaro Folgarida, raggiungerà il Trentino in serata alle ore 20 circa, per poi giungere dove al momento il Napoli sta svolgendo la sua preparazione. Al momento sembra molto difficile che il patron possa assistere alla prima amichevole della nuova stagione azzurra.