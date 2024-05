Castel di Sangro, il sindaco: “Napoli in ritiro dal 25 luglio all’8 agosto. Vi svelo le ultime sulle amichevoli internazionali”

Oggi Aurelio De Laurentiis terrà una conferenza stampa in cui presenterà il ritiro di Castel di Sangro. Intanto, su Tele A Angelo Caruso, il sindaco della cittadina abruzzese, ha dato qualche anticipazione:

“Quali saranno le date ufficiali di quest’anno? Il conto è fatto: si arriverà il 25 luglio mattina e la ripartenza è legata a questioni che sapete, ma dovrebbe essere fissata per l’8 agosto. Coppa Italia allo stadio di Patini? Non devo sperare a cose negative. E’ una cosa che ancora non mi è stata prospettata, ma credo che si possa giocare a Napoli. Cose nuove? Non ci sarà lo scudetto. Si giocheranno tre amichevoli, verranno anticipate le date nella conferenza stampa. Probabilmente si giocherà con il Girona, per le altre ci saranno anche squadre straniere, anche una francese e una tedesca”.