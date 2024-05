Oggi pomeriggio il Presidente De Laurentiis tornerà a parlare alla stampa. Alle 16.30 ci sarà una conferenza congiunta di presentazione dei ritiri del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro. L’evento si terrà a Palazzo Petrucci in via Posillipo e ADL annuncerà verosimilmente le date ufficiali dell’inizio della stagione. Sarà anche l’occasione per chiedergli del nuovo allenatore e chi sa se il Patron svelerà qualche indizio.