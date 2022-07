Corbo: ” Conferenza irrituale, passaggio di koulibaly al Chelsea scontato”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de “La Repubblica” parla del passaggio di KK ai blues: “Il passaggio di Koulibaly al Chelsea era probabile e quasi scontato, perché la conferenza di sabato era irrituale. Giuntoli aveva comunicato che il Napoli aveva fatto l’impossibile per trattenere Koulibaly, ma non c’era nessuno annuncio dell’accordo col giocatore. De Laurentiis sapeva da tempo che Koulibaly voleva andare via, la nuova offerta è stata molto formale, per dire che si era fatto di tutto per non perderlo. Il Chelsea è un club che oggi torna ad essere uno dei più forti, perché è intervenuto un gruppo americano di investimenti che è anche il proprietario dei Los Angeles Dodgers. Chissà se i primi contatti con De Laurentiis non sono avvenuti proprio in California.”