Paolo Del Genio: “Nulla da dire su Di Lorenzo, su Bernardeschi..”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal.

Come riportato dalle sue parole, il giornalista campano si è espresso su Giovanni di Lorenzo e sull’ipotesi Bernardeschi: “Su Di Lorenzo non si può dire nulla, Messi ha saltato il mondo intero. Bernardeschi potrà essere utile anche per la panchina e nei cambi, ma non sarà facile per lui ritornare subito ai livelli della Fiorentina”. In effetti, l’ex calciatore della Juventus ha vissuto una stagione da gregario ed ha totalizzato pochi minuti nelle gambe: in caso di arrivo toccherà a Spalletti ridare verve ed entusiasmo all’ex 10 della Fiorentina, che tanto bene fece nella piazza viola tanto da attirare l’attenzione della Juventus.