Di Marzio: “Accordo raggiunto per Conte, mi ha colpito l’entusiasmo di Antonio. Mercato? ADL insisterà per Buongiorno”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è intervenuto in diretta su Sky Sport per fare il punto della situazione in casa Napoli, non solo riguardo l’affare Conte ma anche in merito agli obiettivi di mercato.

Per quanto riguarda l’arrivo di Antonio Conte, il giornalista si è espresso così: “Per Conte c’è stato un accordo di massima raggiunto tra le parti con il ds Manna, Chiavelli e con l’ok di De Laurentiis. Tre anni di contratto, i contratti del Napoli sono complicati, ci sono i diritti di immagine, eventuali penali, si sta lavorando con i legali e i consulenti delle due parti per arrivare poi alla definizione formale di questo accordo in tempi ragionevolmente brevi”.

“Ciò che mi ha colpito è il grande entusiasmo che sin dall’inizio Antonio ha trasmesso alla società e anche questa narrazione di un Conte che vuole solo giocatori top, in realtà lui comprende la situazione economica del Napoli, che non c’è la Champions, che si deve ricostruire un gruppo forte. Sono convinto che il Napoli lo accontenterà” ha continuato Di Marzio a Sky Sport.

Per quanto riguarda gli obiettivi di calciomercato e la permanenza di alcuni pilastri del club, l’esperto di mercato ha commentato: “Il capitano Di Lorenzo è assolutamente indispensabile per Conte, poi andrà ricucita questa frattura che si è creata. Chi meglio del tecnico salentino può cercare di risolvere questa situazione. Poi il Napoli insisterà per Buongiorno, su di lui c’è anche l’Inter. Poi capiremo l’attaccante, fin quando Osimhen non ha una vera offerta importante parlare dei suoi sostituti ha poco senso. La vera offerta che il Napoli ha è per Kvara. Conte sta pensando ad un sistema di gioco diverso da quello degli ultimi anni. Potrebbe giocare con la difesa a quattro“.