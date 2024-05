Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Anche Romano conferma: “Here we go”

Ormai non ci sono più dubbi, Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Oltre a tutte le voci che si stavano susseguendo negli ultimi giorni, è arrivata anche la conferma di Fabrizio Romano, esperto di mercato noto in tutto il mondo. Questo il suo tweet, che si apre con l’ormai famoso “Here we go”: “Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio comprese le aggiunte, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d’immagine e dei membri dello staff. Conte firmerà il contratto valido fino a giugno 2027, documenti approvati.”