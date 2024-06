Repubblica – Di Lorenzo si immagina altrove: neanche con la chiamata di Oriali ha cambiato idea

Dopo aver alzato al cielo scudetto, è bastata un’annata storta per far cadere tutte le sicurezze di Giovanni Di Lorenzo. Come confermato dal suo agente, il terzino potrebbe presto lasciare Napoli. Anche il quotidiano Repubblica lo conferma, sottolineando che neanche la chiamata di Lele Oriali ha fatto cambiare idea al toscano: “Nessun ripensamento– si legge – Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli. Neanche l’arrivo di Conte e il contatto con Lele Oriali hanno cambiato i piani del capitano. Il suo futuro è lontano dalla maglia azzurra che aveva sposato fino al 2028 l’estate scorsa. Ma le certezze nel calcio cambiano in fretta: Di Lorenzo si immagina altrove”.