Repubblica – Il Psg mette sul piatto un’offerta monstre per Kvara, ma per ADL è Conte è incedibile. Il punto

Sirene francesi per Khvicha Kvaratskhelia. Il preziosissimo talento georgiano del Napoli è il sogno di Al-Khelaifi. Per gli azzurri, soprattutto per Conte e De Laurentiis, è incedibile. Il Paris Saint Germain proverà comunque a prenderlo. L’offerta è da far girar la testa: 110 milioni. Lo fa sapere Repubblica nel suo approfondimento. Ecco quanto si legge sulle colonne del quotidiano:

“Il Napoli sta provando a resistere al pressing del Psg che ha messo sul piatto 110 milioni di euro per godersi il georgiano al Parco dei Principi. De Laurentiis e Conte lo considerano imprescindibile, ma è fondamentale il rinnovo del contratto per proseguire insieme. C’è stato un nuovo incontro con il procuratore Mamuka Jugeli e serve un rinnovo importante”.