L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo l’emittente televisiva in attesa dell’annuncio di Antonio Conte, il Napoli prova a sbloccare anche il rinnovo di Kvaratskhelia. Il georgiano è considerato il calciatore da cui ripartire nel nuovo progetto, ma c’è da registrare l’assalto del Psg che cerca il sostituto di Mbappè. Il responsabile dell’area tecnica Giovanni Manna ha avviato i contatti con il suo agente per trattare il rinnovo del contratto. Al momento c’è distanza, ma si vuole trovare una soluzione con il Napoli. I parigini offrono 100 milioni di euro, come confermato dallo stesso manager nei giorni scorsi.