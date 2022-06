Adam Ounas piacerebbe non poco al Manza di Berlusconi e Galliani.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, l’algerino potrebbe diventare uno dei primi acquisti dell’ultima neopromossa in Serie A. Il Napoli non ha ancora deciso quale linea adottare nei confronti del calciatore, che nell’ultima stagione ha avuto non pochi problemi fisici.