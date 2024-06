L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata ad Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Conte avrebbe già definito, con Aurelio De Laurentiis, importanti dettagli della sua avventura a Napoli. L’allenatore ha infatti sottolineato il voler allestire una rosa di buon livello, quindi compiendo una poderosa campagna acquisti, in particolare dopo alcune cessioni illustri. Infatti il mister leccese ne vorrebbe almeno sette di innesti. Inoltre si è parlato anche di obiettivi: nella prossima stagione la priorità è quella di arrivare in Champions League. Ovviamente non dispiacerebbe a nessuno se ci scappasse qualcosa di più, come lo scudetto.