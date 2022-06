Schira – Politano piace a Gattuso: l’ex Napoli lo vorrebbe fortemente a Valencia

Gennaro Gattuso vuole Politano.

La notizia è stata divulgata da Nicolo Schirà, esperto di calciomercato a 360 gradi: secondo quest’ultimo l’esterno del Napoli sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del suo ex allenatore, che ne ha plasmato le qualità a Napoli e con il quale Politano ha vissuto una delle sue migliori stagioni sia realizzative che in versione di uomo assist. Bisognerà capire quale sarà la valutazione dei partenopei per il calciatore, che nell’ultimo scorcio stagionale ha avuto pochissimo spazio.