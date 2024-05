Il Napoli risponde a Giuffredi: “Di Lorenzo ha un contratto e non verrà ceduto”

Arriva la risposta da parte del Napoli a Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri del capitano Di Lorenzo, dopo che quest’ultimo ha rilasciato anche oggi dichiarazioni che fanno presagire ad un ormai imminente addio del capitano. Questo il comunicato: “Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.