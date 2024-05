Fabrizio Romano annuncia: “Conte e il Napoli hanno risolto gli ultimi dettagli! Superato lo scoglio diritti d’immagine”

Antonio Conte al Napoli, è fatta. Lo fa sapere il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano: “Antonio Conte e Napoli chiudono gli ultimi dettagli del contratto! Confermato l’accordo su diritti di immagine, stipendio concordato e anche durata dell’accordo — fino a giugno 2027. Anche lo staff in fase di ultimazione… con Lele Oriali pronto ad incontrare il club per completare il tutto. Per Conte pronto uno stipendio record per il club ed il più alto tra gli allenatori di Serie A”. Di seguito, il post su Instagram di Romano.