L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione riguardante lo stadio Maradona. Secondo il quotidiano per quanto concerne i lavori al Maradona in vista di Euro2032 Aurelio De Laurentiis si è convinto ad iniziare lavori di restyling allo stadio abbandonando la pista Bagnoli. Il Governo accelera la procedura perché vuole Napoli come una delle città partecipanti alla manifestazione. Il costo totale sarà di circa 200 milioni di euro, ma il patron azzurro ha già ricevuto rassicurazioni per gli sgravi fiscali dei quali potrà godere, essendo la Campania nella zona ZES economica speciale. Nel giro di 2-3 anni i lavori dovrebbero essere ultimati e l’impianto pronto ad ospitare la competizione.