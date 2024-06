Romano: “De Laurentiis vuole blindare Kvara. Pronto ad offrirgli un contratto con clausola rescissoria”

Questa mattina l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, attraverso un post su X, fa sapere che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire un nuovo contratto all’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia: “Il piano del presidente del Napoli de Laurentiis resta lo stesso: il nuovo contratto verrà offerto a Khvicha Kvaratskhelia. Potrebbe includere una clausola rescissoria, simile al contratto di Osimhen”.

Il presidente del Napoli, secondo il noto giornalista, vorrebbe blindare il gioiello georgiano e ripartire da lui per questo nuovo progetto targato Antonio Conte. L’intenzione del patron azzurro è sempre stato quello di anticipare le trattative per il nuovo contratto di Kvara per evitare qualsiasi proposta dall’estero.