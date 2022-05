Sportitalia – Deulofeu può diventare un obiettivo concreto. Koulibaly prima scelta per il Barça: le ultime

Dagli studi di Sportitalia arrivano aggiornamenti sui movimenti di mercato in casa Napoli. Come già anticipato, gli azzurri apprezzano molto Gerard Deulofeu che a questo punto può diventare un obiettivo vero. Ma la precedenza andrà data a Mertens, con i discorsi relativi al rinnovo ancora aperti, mentre resta da valutare il futuro di Politano. Forte interesse anche per Barak, in uscita dal Verona, ma c’è concorrenza e tutto eventualmente dipenderà dall’uscita di Fabian Ruiz. Sul fronte uscite, i riflettori sono puntati su Kalidou Koulibaly, che è il primo nome sulla lista dei difensori per il Barcellona; da verificare però i costi dell’operazione.