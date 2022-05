Svincolatosi dalla Juventus per fine contratto, l’esterno campione d’Europa con l’Italia Federico Bernardeschi è alla ricerca di nuova nuova squadra ed il Napoli ha mostrato interesse con l’agente Pastorello per questo colpo a zero. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, oltre alla questione Meret poiché i due condividono l’agente e se ne saprà di più.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.