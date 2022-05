Calciomercato – Spalletti: “Il nostro nuovo acquisto è un calciatore molto forte”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Kiss Kiss durante la one to one, soffermandosi prima di tutto sul nuovo acquisto Kvicha Kvaratskhelia.

Ecco le sue parole dopo la vittoria schiacciante sul Genoa: “Cosa penso di Kvaratskhelia, il nuovo acquisto degli azzurri in vista della prossima stagione? Lo conosco bene ed è un calciatore molto forte. Bravo nello stretto, agile, parliamo di un giocatore che farà sicuramente bene anche nel campionato italiano di Serie A”.

Inoltre l’allenatore ha parlato della prestazione di domenica: “Abbiamo sofferto solo per i primi venti minuti. Il Genoa ci ha pressato a tutto campo, facevamo molta fatica a produrre il nostro solito gioco. Poi i ritmi sono calati e noi siamo stati bravi a prendere le misure dei nostri avversari. Abbiamo disputato complessivamente una ottima partita. Complimenti ai miei calciatori per avere reagito bene nelle ultime gare dopo la sconfitta con l’Empoli“