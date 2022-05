Malfitano: “La mia sensazione è che gli azzurri avessero tutte le possibilità di arrivare fino in fondo”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss analizzando, tra le altre cose, la stagione del Napoli:

“Io ce l’ho con Luciano Spalletti e con i calciatori del Napoli. La mia sensazione è che gli azzurri avessero tutte le possibilità di arrivare fino in fondo, di vincere finalmente uno scudetto che nel capoluogo campano manca da oltre trenta anni”.

Mimmo Malfitano si è poi proiettato anche alla prossima annata calcistica: “Nei programmi del Napoli non c’è alcun ridimensionamento. L’obiettivo degli azzurri è quello di fare bene anche in futuro. Per questo motivo arriveranno tre acquisti, due praticamente già chiusi. Mi riferisco al terzino sinistro che prenderà il posto di Faouzu Ghoulam, Mathias Oliveira, ora al Getafe. A Napoli arriverà anche Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno che prenderà il posto di Insigne”.