La sconfitta di venerdì della Juventus contro il Genoa ha fatto infuriare i tifosi della Salernitana, secondo cui i bianconeri non avrebbero affrontato il match nel modo giusto, permettendo così alla squadra di Blessin di guadagnare punti in zona retrocessione.

Per questo motivo, hanno deciso di lanciare un appello sul web direttamente ai tifosi azzurri, chiedendo al Napoli di “fare il proprio dovere, affrontando al meglio il Genoa senza alterare la lotta salvezza”.

La risposta dei partenopei non è tardata ad arrivare e sul web hanno risposto assicurando che gli azzurri daranno il massimo anche in questa partita. Nonostante aver già consolidato la zona Champions, infatti, il Napoli avrà comunque bisogno di questa vittoria per decretare ufficialmente la conquista del terzo posto.