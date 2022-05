Dopo l’importante vittoria di ieri contro il Torino che ha permesso al Napoli di consolidare il terzo posto andando a +4 dalla Juventus, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo dagli allenamenti.

La squadra tornerà in campo a Castel Volturno martedì, quando inizierà a prepararsi per la penultima partita di campionato in programma domenica prossima contro il Genoa.