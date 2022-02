Il commentatore Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio delle possibilità scudetto del Napoli.

“Napoli? Mai come quest’anno ha le credenziali per vincere. Comunque ha trovato una Lazio in crescita e accresce di più il merito del Napoli. Con un tecnico che sa far bene il suo mestiere può vincere lo Scudetto. E’ una lotta bella, viste le ultime partite sceglierei loro come favoriti. Sono ritornati giocatori di un certo livello“.