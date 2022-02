Bucchioni: “Il gol di Fabian Ruiz è un segnale. Il Napoli può avere la gloria”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione in onda su Tmw Radio. Si è parlato della vittoria del Napoli ai danni della Lazio.

“Il gol di Fabian Ruiz? È uno di quei segnali precisi. Sembrava finita e invece ecco il gol che ti rimette in corsa. La gloria il Napoli ce la può avere, per diversi motivi. Non ha più nessun impegno, sta recuperando tutti gli infortunati, cosa che l’ha condizionata nelle settimane precedenti. Nel rush finale conta l’esperienza e Spalletti è l’unico dei tecnici lì davanti che ha già vinto, mentre Pioli e Inzaghi sono novizi in questo senso”.