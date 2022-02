L’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio della vittoria dei partenopei contro la Lazio e della possibilità scudetto.

“Napoli? In una stagione ci sono momenti particolari. Nel momento in cui nessuno vuole prendersi le responsabilità, per come è andata la partita, mi sono venute in mente diverse cose che ho vissuto io. Può essere il gol che ti fa svoltare la stagione”.