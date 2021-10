Cos’è Socios.com? Come funzionano i Fan Token? Che ruolo hanno i tifosi? Tutti i particolari del nuovo sponsor del Napoli

Questa mattina la SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership con Socios.com, una piattaforma che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle organizzazioni, specialmente club sportivi, gli strumenti per coinvolgere i loro fanb

COSA SONO I FAN TOKEN

La piattaforma utilizza i Fan Token, beni digitali da collezione che forniscono ai proprietari diritti esclusivi. I Fan Token sono creati appositamente per club di calcio o altre società sportive; in questo caso, verranno coniati i $NAP Fan Token, che permetteranno ai tifosi azzurri in tutto il mondo di avere un accesso esclusivo al club. In particolare, i supporter azzurri potranno votare in una serie di iniziative, partecipare a sondaggi interattivi e mettere alla prova le loro abilità con giochi, competizioni e quiz. Attraverso queste esperienze, i tifosi azzurri potrebbero guadagnare premi, vantaggi ed esperienze reali e digitali relative al Napoli. Di fatto, partecipando alle iniziative i supporter accumulano Fan Rewards, con i quali i tifosi potranno vivere esperienze uniche.

I Fan Token funzionano proprio come delle azioni: sono trattati in criptovalute, ossia bisognerà scambiare il proprio denaro per ottenerli, e cosa più importante il loro valore cambia nel tempo.

COME ACQUISTARE FAN TOKEN

Al momento non ci sono state ancora indicazioni precise sul come acquistare $NAP Fan Token, ma in Italia altri club hanno già fatto affidamento a questo tipo di collaborazione, quindi possiamo dedurne il funzionamento.

L’Inter, ad esempio, ha iniziato una partnership con la piattaforma questa estate. Socios ha creato i Fan Token $INTER, acquistabili direttamente dall’app utilizzando $CHZ, la moneta virtuale dell’applicazione. La procedura è dunque la seguente:

Scaricare l’applicazione e registrarsi;

Acquistare $CHZ, utilizzando una carta di debito o di credito;

Scambiarli $CHZ per $INTER (nel caso del Napoli saranno $NAP Fan Token) quando saranno disponibili.

IL PREZZO DEI FAN TOKEN

Per acquistare i Fan Token, i tifosi dovranno recarsi sull’app o sul sito ufficiale durante la fase di Fan Token Offering (FTO), ossia prima dell’ingresso della moneta nel mercato. Il Fan Token Offering dura circa due giorni e durante questo lasso di tempo verranno messi a disposizione un numero limitato di Fan Token a un prezzo fisso, che si aggira quasi sempre attorno ai 2 euro.

Come specificato precedentemente, il valore dei Token cambia nel tempo (ad esempio, i Fan Token $INTER acquistati a 2 euro, ora valgono 9$). Dunque, una volta che entreranno nel mercato, il loro prezzo varierà. Il funzionamento è lo stesso delle azioni, ossia cambia a seconda della domanda e dell’offerta. Dopo l’entrata nel mercato, $NAP sarà presentata come una normale azione di borsa, dunque vendibile e acquistabile.

I GUADAGNI

La partnership tra Napoli e Socios.com è un nuovo modo attraverso il quale i tifosi possono avvicinarsi alla squadra, ma è senz’altro una mossa di marketing impeccabile, che avrà anche un riscontro notevole per le casse del club. Di fatto, le società che ne fanno parte sono in continua ricerca di nuove fonti di ricavi e nuovi modi di monetizzare con il pubblico.

Nel 2021 i Fan Token hanno generato più di 150 milioni di dollari di entrate da condividere con i partner di Socios.com. Alexandre Dreyfus, CEO dell’organizzazione, ha parlato così al quotidiano inglese The Telegraph: “Quattro club hanno incassato quasi 20 milioni di euro, ecco perché la nostra piattaforma è nuovo modo per generare entrate. Non penalizziamo nessuno, è solamente un reddito aggiuntivo per i fan, che consideriamo come veri e propri consumatori“.

LE PROSPETTIVE FUTURE DEL NAPOLI

La partnership con Socios, come detto, è quindi una mossa importante anche per il futuro della SSC Napoli. L’azienda potrebbe infatti prendere il posto dell’azionariato popolare, dunque conferire maggior potere ai tifosi. La collaborazione andrà a giovare molto sul ruolo dei supporter, che verrebbero visti come consumatori, ma anche come investitori e dirigenti.

Al momento, il FC Barcellona è il più grande esempio di azionariato popolare al mondo: conta infatti circa 223 000 soci.

I CLUB ITALIANI IN COLLABORAZIONE CON SOCIOS.COM

Il Napoli non è il primo club italiano ad aver creato questo tipo di collaborazione. Come specificato precedentemente, anche l’Inter ha iniziato una partnership con Socios.com, il quale è diventato anche sponsor ufficiale della maglia nerazzurra.

Juventus, Milan, Roma e Bologna sono le altre società italiane che hanno una in corso una cooperazione con Socios.com. Ognuna di queste società ha la sua valuta e riceve delle entrate.

Non è da dimenticare la Lazio, che però si è invece affidata a Binance, un’altra piattaforma di scambio di criptovalute.