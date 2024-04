L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro la Roma. Secondo il quotidiano ieri c’è stato allenamento, poi pomeriggio in famiglia e serata in ritiro. Stessa cosa avverrà oggi. Questa è la vigilia di Napoli-Roma. Forse l’ultima chance anche per l’Europa League. Il Napoli avrà un compito arduo, i giallorossi sono in fiducia, ma tutti si aspettano una reazione dopo la pessima prestazione di Empoli. Per la formazione Calzona valuta con attenzione uomini e condizioni. Olivera ha svolto anche ieri una parte di lavoro in gruppo e una parte di personalizzato in campo. Quindi toccherà Mario Rui dall’inizio, che completerà la difesa con Rrahmani, Juan Jesus, e Di Lorenzo a destra. A centrocampo dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski; nel tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Gollini out per un trauma distorsivo alla spalla sinistra.