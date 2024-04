L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano dalla Georgia raccontano dell’interessamento del Barcellona per Kvaratskhelia. Normale per uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, ma non hanno ben considerato la volontà di Aurelio De Laurentiis. Perderà già Victor Osimhen ed è complicato pensare possano partire entrambe le stelle. Va ridiscusso il contratto, perché l’ingaggio da 1,5mln è quasi inaccettabile. Maggio è alle porte, ma sono cambiate però molte cose. Il Napoli rischia l’Europa e l’agente potrebbe portare una richiesta da 5mln di euro fino al 2028. Non conviene a nessuno mettere pressione, perché il contratto lo vincola al Napoli per altre tre stagioni. L’agente è atteso a Napoli nei prossimi giorni, ADL è pronto a salire a 4,5mln di euro bonus compresi. L’entourage parte dai 5mln più bonus. Il Napoli vuole costruire il prossimo ciclo intorno al georgiano e l’inserimento di una clausola dal 2025 può essere una soluzione comune.