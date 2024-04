L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione del prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano per la panchina del Napoli, restano in pole Antonio Conte, desiderio antico di De Laurentiis, e Stefano Pioli, che il Milan saluterà a fine stagione. Il tecnico emiliano non intende restare fermo l’anno prossimo, ma non vuole neppure lasciare circa 4 milioni nelle casse del Diavolo. Conte invece potrebbe firmare anche oggi. Il suo stipendio sarebbe il doppio rispetto a quello di Pioli con aggiunta di carta bianca sul mercato. Sullo sfondo resta sempre Vincenzo Italiano che saluterà la Fiorentina a fine stagione.