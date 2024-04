L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen lascierà il Napoli in estate, gli azzurri dunque sono in cerca del suo erede. Il mercato del Napoli sarà molto orientato in relazione alle esigenze del nuovo allenatore. Ma ci sono anche nomi buoni per tutte le opzioni. A partire da Jonathan David del Lille, poi vi è Artem Dovbyk del Girona, Santiago Gimenez del Feyenoord e Terem Moffi del Nizza, che sono i primi nomi nella lista azzurra