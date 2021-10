Piotr Zielinski non sta brillando come tutto il Napoli in questo inizio di campionato, mentre tutti gli altri sembrano degli orologi perfetti, il polacco sembrava l’unica negativa dei partenopei.

L’edizione odierna ha fatto la dinamica sulla situazione fisica e mentale di Zielinski:

“La prova di Piotr Zielinski a Roma è stata decisamente insufficiente e il primo a saperlo è proprio il diretto interessato. Ma se questo Napoli viaggia a ritmi elevati, battendo ogni record sul proprio cammino e ancora il rendimento del fantasista polacco non è mai stato eccellente, ci si chiede cosa farà la capolista quando riuscirà a lustrare a lucido il polacco.

Ora c’è da ritrovare la migliore condizione e le occasioni non mancano. Perché un problema tecnico-tattico non esiste, visto che Zielinski rappresenta il trequartista ideale per uno come Spalletti che chiede movimento e qualità di giocate in quella zona del campo“.