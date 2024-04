L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Alex Meret. Secondo il quotidiano ci sarebbe da chiarire in fretta anche il futuro di Meret, per cui scatterà a fine stagione il rinnovo di un anno come previsto dal suo attuale contratto in scadenza a giugno. Al raggiungimento del 70 per cento delle presenze, infatti, l’accordo prevede la scadenza nel 2025. Però non si può pensare di partire per un nuovo anno con un portiere in scadenza: un ruolo delicato che ha bisogno di fiducia e serenità. Il suo agente è stato chiaro, specificando che il rinnovo sarà automatico ma si dovrà parlare col Napoli per evitare un Zielinski bis. Il Napoli, intanto, accoglierà in estate dal prestito Elia Caprile.