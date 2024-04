L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione difensore in casa Napoli. Secondo il quotidiano il piano per rinforzare la difesa, prevede ovviamente delle alternative all’obiettivo principale ovvero Alessandro Buongiorno. Si valutano infatti anche lo spagnolo Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, 28 anni prossimo parametro zero e un vecchio pallino del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. E con Calzona s’è parlato anche di David Hancko, 26 anni, slovacco del Feyenoord. Buongiorno e i gli altri due colleghi hanno la caratteristica comune del piede sinistro. L’intenzione, è chiara: coniugare nel puzzle un mancino naturale con il destro di Rrahmani.