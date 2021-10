Dopo la gara contro la Roma di domenica, gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti all’SSC Napoli Training Konami center.

Gli azzurri preparano la sfida contro il Bologna di giovedì alle 20:45, allo stadio Maradona; successivamente seduta tattica, lavori di forza e infine partitella a campo ridotto.

Per Ounas lavoro personalizzato in campo e per Malcuit lavoro personalizzato in palestra, infine per Manolas lavoro personalizzato in campo e terapie.