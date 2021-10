Insigne a Sky: “Vogliamo arrivare lontano in Europa. Rinnovo e prossimi rigori? Vi spiego”

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Contento per il gol, ma al di là di questo abbiamo fatto una grande partita, siamo stati bravi a restarci dentro fino alla fine e a vincerla prendendoci tre punti importanti. Stiamo cercando di onorare tutte le competizioni, abbiamo una rosa ampia e non meritiamo di uscire subito dalla coppa. Sappiamo che è difficile ma siamo sereni. Il mister punta su tutti e vogliamo arrivare il più lontano possibile in Europa”.

“Rinnovo? Le dinamiche sappiamo come sono. Io resto sereno e sto cercando di pensare solo al campo. Poi gli episodi come il rigore sbagliato si è visto che capitano, non va sempre bene. A livello contrattuale il mio procuratore è in contatto con la società e stanno cercando di farmi restare sereno”.

“Roma? Grande squadra con un grande allenatore, anche loro puntano a stare in alto. Oggi abbiamo speso tanto, e dobbiamo essere bravi a recuperare energie e andare lì per fare una grande prestazione e ottenere il risultato. Rigore? Sono tranquillo, sono pronto a tirare i prossimi rigori”.