Demme: “Con Anguissa mi trovo molto bene. Vi spiego la nostra crescita come squadra”

Al termine di Napoli-Legia Varsavia, Diego Demme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Insigne? Lorenzo deve rimanere perchè è cresciuto qua, è un grande capitano e leader per noi. Siamo una grande squadra perchè ci alleniamo forte e prepariamo bene le partite, il mister ci dà fiducia e per questo siamo forti in campo adesso. Anguissa? E’ molto forte, ha giocato 7/8 partite molto bene, ora se gioco vicino a lui mi dà sicurezza perchè è molto fisico. Spalletti mi dà molte indicazioni per giocare anche in una posizione più avanzata”.