Sonora sconfitta quella rimediata dal Napoli nell’amichevole di questa sera. Al Maradona il Benevento passa per 5-1, con le reti di Calò e Improta nel primo tempo e di Foulon, Roberto Insigne e Umile nel secondo. Inutile il gol su rigore di Politano che aveva accorciato sul 1-2. Ci può essere l’attenuante dei molti nazionali indisponibili e dei molti primavera aggregati, ma la partita ha dimostrato un aspetto importantissimo. Il Napoli in alcuni ruoli latita di vere alternative, vedi la difesa. Ovviamente è evidente la mancanza del terzino sinistro, ma anche la prestazione di questa sera di Malcuit fa preoccupare e non poco. E poi siamo sicuri che il Napoli riuscirà a sopperire all’assenza di Koulibaly per la coppa d’Africa? Questo non si sa, quel che è certo è che il Napoli in difesa è a corto di alternative