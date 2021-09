Il Camerun di Anguissa perde per 2-1 contro la Costa d’Avorio, in una gara valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. A decidere il match è stato Sebastien Haller, centravanti dell’Ajax, autore di una doppietta. Il neoacquisto del Napoli è rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro.