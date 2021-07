Pazienza: “Spalletti ideale per Napoli, farà grandi cose. Ha delle caratteristiche perfette per la piazza azzurra”

A Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, il quale ha parlato del nuovo ciclo appena iniziato con l’arrivo di Luciano Spalletti:

“La scelta di Spalletti è ideale per ripartire e aprire un ciclo. Può gettare le basi per far tornare gli azzurri ad alti livelli. Il mister è una persona schietta, sincera e diretta, le qualità che servono in una piazza calda come quellla di Napoli. E’ impossibile che si vengano a creare dei malintesi con lui. All’impatto, è una persona dura e forte, ma alla lunga porta solo benefici. So che Spalletti sta lavorando molto sul centrocampo e la difesa del Napoli. Sono i due reparti dove un allenatore lavora maggiormente, per dare subito la propria impronta e cercare di dare equilibrio alla squadra. Davanti, invece, il Napoli ha già giocatori importanti, capaci di fare la differenza. Negli ultimi venti metri serve anche il campione per andare a segno, il che può essere Osimhen. Lui ha ereditato una squadra che fase offensiva giocava già molto bene con Gattuso. Spalletti può solo migliorarne qualche aspetto, ma la basa da cui parte mi pare ottima”.