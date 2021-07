A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, che ha espresso uno suo parere su Piero Hincapie, di recente accostato al Napoli. Ecco quanto detto:

”Il calciatore ha talento da vendere, ma è ancora troppo giovane ed inesperto, essendo un classe 2002. In nazionale con l’Ecuador ha disputato buone partite. Al Napoli però non serve come rinforzo, in quanto bastano solo un terzino sinistro ed un centrocampista centrale per rafforzare di più una rosa già forte così”