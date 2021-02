CdS – Elmas torna titolare con Zielinski: ancora panchina per Bakayoko

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di oggi tra Genoa e Napoli. Secondo il quotidiano, gli azzurri giocheranno con Elmas, che si è conquistato la fiducia di Gattuso con la fantastica prestazione della scorsa settimana, e Zielinski: “A centrocampo, rispetto alla passerella del Maradona in Coppa Italia, torneranno dall’inizio sia Elmas sia Zielinski: mezzala destra e mezzala sinistra, rispettivamente; mentre al centro agirà sempre Demme. Ancora una panchina in campionato per Bakayoko, insomma, già fuori con il Parma e tra l’altro apparso in affanno anche con l’Atalanta“.