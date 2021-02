Il Napoli ha comunicato tramite i propri mezzi ufficiali i risultati dei tamponi di ieri. Infatti, dopo le positività di ieri c’era molta paura in casa Napoli. Però, in mattinata sono arrivati i risultati dei tamponi che hanno sciolto ogni dubbio. Infatti non è stato trovato nessun positivo nella squadra. Di seguito il tweet:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IZt4bheLpn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2021