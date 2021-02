CdS – Caos in casa Napoli: Koulibaly rischia di saltare la parte più importante della stagione!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione CoronaVirus in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli rischia di giocare la parte più importante della stagione senza Koulibaly: “Salterà il Genoa oggi, certo, e come minimo anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, in programma mercoledì a Bergamo, e la sfida con la Juve, in agenda sabato al Maradona. A seguire, fino al 25 febbraio, ci sono anche la trasferta di campionato con l’Atalanta (21) e il doppio confronto dei sedicesimi di Europa League con il Granada (18 e 25): Kalidou, insomma, rischia seriamente di guardare da casa tutte queste partite fondamentali per il destino della stagione”.