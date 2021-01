La Stampa – Anche Giuntoli in discussione, ADL vuole un confronto

Il Napoli è in crisi, questa situazione non va bene a nessuno, ai tifosi in primis ma sembra non andare bene neanche al presidente De Laurentiis

Gattuso, che era vicinissimo al rinnovo adesso sembra essere messo in discussione, così come Giuntoli, accusato di aver costruito una rosa incompleta senza testa nè coda. Adesso il presidente vuole il confronto, le valutazioni saranno tutte sue, se riterrà che non ci sono i margini per continuare Giuntoli sarà sollevato dall’incarico. In casa Napoli c’è aria di rivoluzione