Il Mattino – Llorente ad un passo dall’Udinese, dopo Zaccagni piace Barak

Nelle ultime ore Llorente si è avvicinato sempre di più all’Udinese ed è ad un passo dalla cessione.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, lo spagnolo è entusiasta della scelta di partire per giocarsela da titolare in Friuli con la maglia bianconera. Le ultime notizie riportato dal quotidiano però riguardano anche l’asse Verona-Napoli: oltre a Zaccagni, al Napoli piace anche Barak.

Per il primo non se ne fa nulla fino a giugno ed il Verona ha bisogno di lui fino alla fine di questa stagione, mentre per Barak si può avviare un piccolo sondaggio per un calciatore che piace non da ieri alla società azzurra. Anche per lui, presumibilmente, se ne riparlerà con maggiore concretezze nella finestra estiva.