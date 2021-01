Repubblica – Troppe pressioni per Insigne, pesa il fardello della responsabilità

Lorenzo Insigne è apparso ancora stordito dopo l’errore dal dischetto contro la Juventus in Supercoppa.

Come analizzato dall’edizione di Repubblica, il capitano sembra sempre sentire la pressione di chi da lui vorrebbe sempre il massimo in termini di goal ed assist in tutte le gare. Dalle sue smorfie in caso e dal suo viso, si denota una voglia di strafare pur di dimostrare di essere all’altezza.

La fascia di capitano e la responsabilità di essere napoletano, ad oggi, lo crocifigge. Uno dei migliori contro la Fiorentina e tra i peggiori nelle ultime due per lucidità. Un fardello troppo grande per Lorenzo: il cambio nel secondo tempo è d’obbligo per preservare le future gare del numero 24 partenopeo.